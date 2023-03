POL-MK: Graffiti an Hauswand gesprüht

Hemer (ots) - Auf bislang unbekannte Art und Weise drangen unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:30 Uhr in eine verschlossene Garage an der Ostenschlahstraße ein. Sie entwendeten in der Folge mehrere Elektrowerkzeuge. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

