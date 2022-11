Polizei Bochum

POL-BO: Wir haben noch Plätze frei! Kostenlose Infoveranstaltung am 19. November bei der Polizei Bochum

Bochum, Herne, Witten (ots)

Wer Interesse am Polizeiberuf hat, hat jetzt noch die Chance, an einem letzten Termin in diesem Jahr Einblicke in den Polizeialltag zu erhalten. Die landesweiten Bewerbungsfristen enden bereits am 30. November.

Die Personalwerber Nicole Schüttauf und Thomas Kaster laden am kommenden Samstag, 19. November, ab 13 Uhr zur Infoveranstaltung in das Bochumer Polizeipräsidium ein und freuen sich über zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. "Unser Beruf bietet ein vielfältiges und spannendes Betätigungsfeld. Wir freuen uns, wenn wir am kommenden Samstag nochmal Interessierte für den Polizeiberuf begeistern können", so Schüttauf. Selbstverständlich können auch interessierte Eltern ihre Kinder begleiten.

Wann? Samstag, 19. November, von 13 Uhr bis ca. 14.30 Uhr

Wo? Treffpunkt ist am Polizeipräsidium Bochum, Uhlandstraße 35, 44791 Bochum, vor dem Haupteingang (Gebäude 1)

Wie? Vorbeikommen und Teilnehmen!

Für weitere Fragen stehen unsere Personalwerber unter der zentralen Rufnummer 0234 909-8000 oder per Mail unter personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de zur Verfügung.

