BPOL-HB: Tragischer Unfall am Bahnhof Ottersberg: Jugendlicher von IC erfasst

Bremen (ots) - Den Diebstahl von 20.000 Euro Bargeld meldete ein 38-jähriger Osnabrücker am Dienstag gegen 20:30 Uhr bei der Polizei. Gleichzeitig konnte er auch den Namen eines 26-Jährigen nennen, der dringend verdächtigt wurde. In den Mittagsstunden hatte der 38-Jährige den jüngeren Mann in seinem Pkw mit in die Innenstadt genommen. Kurz nachdem der 26-Jährige ...

