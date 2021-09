Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfall an Kreuzung - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.09.2021, gegen 16:50 Uhr, sind zwei Autos an der Kreuzung Schulhausstraße/Schillerstraße in Bad Säckingen kollidiert. Ein 4-jähriges Kind kam ins Krankenhaus, blieb glücklicherweise unverletzt. Eine 75 Jahre alte VW-Fahrerin hatte an der Kreuzung die Vorfahrt eines auf der Schulhausstraße fahrenden Nissan nicht beachtet. Der Nissan wurde seitlich vom VW getroffen und schleuderte über die Fahrbahn. Das dort mitfahrende Kind wurde vorsorglich medizinisch untersucht. Es blieb unversehrt wie auch die VW-Fahrerin und der 39-jährige Nissan-Fahrer. Sachschaden entstand von insgesamt ca. 3500 Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort.

