BPOL-HB: Osnabrück: 20.000 Euro gestohlen - Täter am Flughafen Bremen gestoppt

Den Diebstahl von 20.000 Euro Bargeld meldete ein 38-jähriger Osnabrücker am Dienstag gegen 20:30 Uhr bei der Polizei. Gleichzeitig konnte er auch den Namen eines 26-Jährigen nennen, der dringend verdächtigt wurde. In den Mittagsstunden hatte der 38-Jährige den jüngeren Mann in seinem Pkw mit in die Innenstadt genommen. Kurz nachdem der 26-Jährige im Bereich Johannisfreiheit ausgestiegen war, bemerkte der 38-Jährige das Fehlen einer Tasche mit dem Geld. Zunächst hatte der Bestohlene noch versucht auf den 26-jährigen Osnabrücker einzuwirken, dieser räumte die Tat dann auch ein, war mit seiner Beute aber bereits am Flughafen in Bremen.

Die Ermittler aus Osnabrück nahmen umgehend Kontakt zu ihren Kollegen der Bundespolizeiinspektion Bremen auf. Die Bundespolizisten am Bremer Flughafen ermittelten, dass der Tatverdächtige auf einen Flug nach Beirut gebucht war. Beim Einchecken zur Ausreise wurde der 26-Jährige von der Bundespolizei in Empfang genommen. Dem Mann wurde eröffnet welche Tat ihm zur Last gelegt wird und tatsächlich konnten knapp 10.000 Euro Bargeld bei ihm aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde das Bargeld beschlagnahmt, den Flug in den Libanon trat der 26-Jährige nicht mehr an. Die Ermittlungen zum Verbleib des restlichen Geldes wurden aufgenommen.

