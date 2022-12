Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Steinskulpturen beschmiert; Polizei sucht bestimmte Zeugen nach Vorfall in der Chemnitzer Straße; Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Steinskulpturen beschmiert - Offenbach

(cl) Unbekannte besprühten Steinskulpturen in der Herrnstraße unter anderem mit einem Hakenkreuz. Die Schmierereien wurden am Donnerstag festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird im dreistelligen Eurobereich geschätzt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Balkontür eingeschlagen - Wohnung durchsucht - Neu-Isenburg

(kb) Am Donnerstag zwischen 13 und 22 Uhr gelangten Unbekannte im Kiefernweg im Bereich der 10er-Hausnummern auf den Balkon eines Einfamilienhauses. Um ins Innere zu gelangen, schlugen die Täter die Scheibe der Balkontür ein. Nach dem Eindringen in das Haus durchwühlten sie alle Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Eindringlinge Schmuck. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Offenbach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Sie melden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

3. Zeugen nach Einbruch gesucht - Dreieich

(kb) Wer am Donnerstagabend in der Höllgartenstraße unterwegs war, könnte unter Umständen Zeuge eines Einbruchs geworden sein. Zwischen 19 und 22.30 Uhr drangen Unbekannte in ein Haus (30er-Hausnummern) ein und entwendetet Bargeld. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst sachdienstliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei unter 069 8098-1234.

4. Unbekannter Radfahrer gesucht - Langen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Mittwochabend in der Heinrichstraße sucht die Polizei einen unbekannten Radfahrer. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 17.35 Uhr ein 70 Jahre alter Mann aus Langen mit seinem Ford Transit die Lange Straße und bog nach rechts in die Heinrichstraße ab. Dort soll dem Langener eine Person auf einem unbeleuchteten Fahrrad entgegengekommen sein. Um eine mögliche Kollision zu verhindern, wich der Ford-Lenker nach rechts aus und touchierte einen in Höhe der Hausnummer 30er-Hausnummern geparkten 3er-BMW. Der Fahrradfahrer fuhr jedoch weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 3.300 Euro. Die Unfallfluchtermittler bitten nun den flüchtigen Radfahrer sowie weitere Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

5. Zeugensuche nach Unfallflucht - Seligenstadt

(jm) Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag in der Straße "Am Hasenpfad" gegenüber der Hausnummer 29. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen 8.20 und 13 Uhr den hinteren linken Radkasten eines geparkten schwarzen Ford Mondeo und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Polizei sucht bestimmte Zeugen nach Vorfall in der Chemnitzer Straße - Hanau

(jm) Nach einem Vorfall zwischen Radfahrern und einer Hundebesitzerin am frühen Donnerstagabend in der Chemnitzer Straße sucht die Polizei bestimmte Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 16.45 Uhr eine Hanauerin mit ihren beiden Hunden in Höhe der Hausnummer 44 spazieren, als drei Radfahrer, darunter ein Mann und zwei Frauen, an ihr vorbeifuhren. Der Radfahrer soll zunächst die Hunde beschimpft und anschließend in Richtung eines Hundes getreten haben. Danach fuhr das Trio weiter. Gegen 17.20 Uhr befand sich die Hundebesitzerin auf dem Rückweg, als sie in Höhe der Hausnummer 9 der Gruppe erneut begegnete. Diese haben wohl die Hanauerin zunächst beleidigt. Danach soll eine der beiden Radlerinnen unvermittelt die Fußgängerin mehrfach geschlagen haben. Auch der etwa 1,75 Meter große, 30 Jahre alte und kräftige Zweirad-Lenker habe die Hundebesitzerin offenbar körperlich angegangen. Mindestens zwei hinzukommende Passanten sprachen die Gruppe an. Daraufhin entfernten sich die Personen mit ihrem Fahrrad. Bei der Täterin soll es sich um eine etwa 1,80 Meter große, 25 Jahre alte und schlanke Frau mit schwarzen Haaren gehandelt haben. Sie war mit einer weißen Daunenjacke bekleidet und auf einem silbernen Fahrrad unterwegs. Der Mittäter soll dunkel gekleidet gewesen sein. Er hatte dunkle kurze Haare sowie einen Bart. Nach ersten Erkenntnissen wurden die beiden von einer etwa 1,70 Meter großen und 60 Jahre alten Frau mit kräftiger Statur begleitet. Diese hatte graue schulterlange Haare mit Pony. Sie trug eine weinrote Jacke und hatte ein dunkles Fahrrad dabei. Die Polizei bittet nun die Passanten sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

2. Kupferkabel geklaut - Hanau

(kb) In der Nacht von Mittwoch, 16.30 Uhr, auf Donnerstag, 7.30 Uhr, gelangten Diebe auf ein Betriebsgelände in der Leipziger Straße (im Bereich 10er-Hausnummern). Hier montierten die Täter eine Kabeltrommel mit Kupferkabel ab. Zusammen mit weiteren Kabelresten und Kupferteilen im Gesamtwert von ungefähr 6.000 Euro flüchteten sie. Aufgrund des Gewichts des entwendeten Kupfers geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde. Daher sucht die Polizei in Hanau nach Personen, die Hinweise auf die Täter oder das Fluchtfahrzeug geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120.

3. Nach Schockanruf Bargeld ergaunert - Linsengericht/Großenhausen

(jm) Nach einem Schockanruf haben dreiste Betrüger von einer Rentnerin Bargeld erbeutet. Die Anruferin, die sich als Kriminalbeamtin ausgab, nahm im Zeitraum zwischen 11 und 13 Uhr telefonisch Kontakt zu der Dame auf und gab vor, dass ihre angebliche Tochter einen Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht hätte. Nur durch eine entsprechend hohe Kaution könne das Opfer eine Haftstrafe für die Tochter abwenden. Die betagte Dame übergab daraufhin das Bargeld gegen 13.10 Uhr in der Wiesenstraße einer etwa 1,60 Meter großen Abholerin. Die Frau hatte schulterlange dunkle Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Hose sowie einer grünen Jacke. Zudem trug sie eine Sonnenbrille. Das Fachkommissariat für Bandenkriminalität in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Anwohner sowie Passanten, die im Bereich der Wiesenstraße/Lützelhäuser Straße/Horbacher Straße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. Die Kriminalpolizei weist einmal mehr darauf hin, dass die echte Polizei am Telefon niemals Bargeld oder Wertsachen fordert. Die Beamten raten daher:

- Seien Sie skeptisch, wenn am Telefon eine angebliche Notlage eines Bekannten oder Angehörigen geschildert wird und Sie zur Übergabe von Vermögenswerten aufgefordert werden. Verständigen Sie umgehend die Polizei.

- Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten und deren Betrugsmaschen aufmerksam machen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

- Gerne kann auch ein Termin mit Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann, kriminalpolizeilicher Berater im Polizeipräsidium Südosthessen mit Sitz in Hanau, vereinbart werden. Er ist unter der Telefonnummer 06181 100-233 zu erreichen.

4. Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall - /Bundesstraße 8/Gemarkung Maintal

(kb) Donnerstagfrüh kam es gegen 7.10 Uhr zu einem Auffahrunfall von vier Fahrzeugen auf der Bundesstraße 8. In der Folge war diese zwischen der Kreuzung Kennedystraße und der Anschlussstelle der Bundesautobahn 66 Maintal-Bischofsheim bis kurz vor 9 Uhr gesperrt. Aufgrund des Rückstaus musste auch die Anschlussstelle selbst gesperrt werden; es kam zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Zuvor fuhr ein 20-jähriger Maintaler mit seinem VW auf einen Renault einer 53-jährigen aus Maintal auf und schob diesen auf einen Opel eines 51-Jährigen sowie auf einen Peugeot eines 49-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von über 31.000 Euro. Der VW-Fahrer und die 53-jährige wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern zurzeit noch an.

5. Wer fuhr gegen den weißen Ford? - Wächtersbach/Aufenau

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Frankfurter Straße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 3.000 Euro geschätzten Schadens an einem weißen Ford Focus. Dieser war in Höhe der Hausnummer 23 geparkt. In der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 16.15 Uhr fuhr der bislang Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren gegen die hintere linke Seite des geparkten Wagens. Hinweise nimmt die Polizei in Gelnhausen telefonisch unter 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 09.12.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

