Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Kind wurde geschlagen - Zeugen gesucht; Mehrere Verletzte und hoher Schaden nach Unfall auf Bundesstraße und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Dobermann-Hündin verschwunden - Offenbach

(kb) In der Nacht zum 24. November verschwand die Dobermann-Hündin "Dila" von einem Kleingartengrundstück in der Würzburger Straße. Die zweijährige Hündin trägt ein silbernes Halsband auf dem ihr Name und die Telefonnummer des Besitzers abzulesen ist. Die Polizei kann eine Straftat nicht ausschließen und bittet daher um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Hündin geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Offenbach unter 069 8098-5100.

2. Kind wurde geschlagen - Zeugen gesucht - Dietzenbach

(jm) Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits letzten Mittwoch (30. November) auf dem Gehweg in der Velizystraße kurz vor der Kreuzung Offenbacher Straße ereignet hat. Kurz nach 16 Uhr soll ein Junge auf dem Heimweg von einem unbekannten Mann geschlagen und zudem beleidigt worden sein. Nach ersten Angaben war der Unbekannte etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte eine breite Statur, kurze blonde Haare, einen gebräunten Teint und ein auffälliges Tattoo am Hals. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans und einer braunen Jacke. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

3. Zeugen nach Unfall gesucht - Hainburg

(kb) Am Montag kam es gegen 16 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Vorfall zwischen einem schwarzen Opel und eine Traktor-Gespann. Dabei fuhr der Opel in Richtung Klein-Auheim. Im Bereich der Friedrichstraße kam es dann zur Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei wurde der Opel am Außenspiegel beschädigt. Fraglich ist derzeit, ob ein weiteres, gegebenenfalls geparktes Auto, beteiligt gewesen ist. Die Beamten aus Seligenstadt bitten Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfall machen oder Hinweise zu einem weiteren möglicherweise beteiligten Auto geben können, sich auf der Polizeistation unter 06182 8930-0 zu melden.

4. Trickdieb ergaunert Münzen - Seligenstadt

(jm) Ein Trickdieb ergaunerte am Montagmittag in der Straße "Am Schneckenberg" mehrere Münzen bei einer Seniorin. Der Unbekannte verschaffte sich gegen 14.15 Uhr unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung der Rentnerin. Dabei stahl der kräftige Mann mit kurzen dunklen Haaren verschiedene Münzen und verschwand anschließend mit seiner Beute. Der Täter, der mit einem Anzug bekleidet war, stieg in ein Fahrzeug. Der Fahrer hatte offensichtlich auf ihn gewartet. Die Kripo sucht nun Zeugen, die im Bereich der 10er-Hausnummern verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben. Diese melden sich bitte unter der Kripo-Hotline: 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig-Kreis

1. Unfall mit sechs Verletzten - Schöneck

(kb) Am Dienstagnachmittag um kurz vor 16 Uhr kam es auf der Bundesstraße 521 im Bereich des Ortseingangs von Büdesheim aus Niederdorfelden kommend zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine 43-Jährige aus Ortenberg mit ihrem VW in den Gegenverkehr. Trotz eines Ausweichversuchs einer 33-jährigen Ford-Fahrerin aus Niederdorfelden kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. Die 35-jährige Beifahrerin im Ford kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Ebenso kamen die drei dort mitfahrenden Kinder im Alter von sechs, neun und 13 Jahren leicht verletzt in umliegende Kliniken. Es entstand bei beiden Fahrzeugen Totalschaden. Für die Rettungs- und Bergungsabrieten wurde die Bundesstraße 521 zwischen dem Abzweig nach Karben und dem Ortsausgang Schöneck-Büdesheim rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Polizei in Maintal sucht noch Unfallzeugen. Diese melden sich bitte auf der Polizeistation unter der Rufnummer 06181 43020.

2. Mehrere Verletzte und hoher Schaden nach Unfall auf Bundesstraße - Nidderau/Heldenbergen

(cl) Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte sowie Schaden von rund 45.000 Euro sind die Bilanz nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 521 bei Nidderau. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 31-jähriger VW-Fahrer gegen 19.45 Uhr die Bundesstraße 45 aus Richtung Niddatal-Kaichen kommend und beabsichtigte auf die Bundesstraße 521 in Richtung Hanau abzubiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr er in dem Auffahrtsbereich über eine Verkehrsinsel, überquerte die Fahrbahn und kam auf der Gegenfahrspur der Bundesstraße 521 zum Stehen. Ein 27-jähriger Skoda-Fahrer, der die Bundesstraße in diesem Moment in Richtung Altenstadt fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Beifahrerseite des VW. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die 19- und 29 Jahre alten Mitfahrer des VW mussten schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu wenden.

3. Unfallflucht: Wer beschädigte die beiden geparkten Fahrzeuge? - Nidderau/Eichen

(jm) Sachschaden von über 4.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits in der vergangenen Woche in der Weingartenstraße zugetragen hat. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen Mittwoch (30.11.), gegen 18 Uhr und Donnerstag (01.12), gegen 5.30 Uhr, zwei geparkte Fahrzeuge. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Unbekannte die Weingartenstraße in Richtung Westendstraße und streifte aus bislang unbekannten Gründen einen in Höhe der Hausnummer 10 geparkten Mercedes Vito. Anschließend soll der Unbekannte mit einem auf der anderen Straßenseite geparkten Kia Ceed zusammengestoßen sein. Durch den Aufprall wurde der Kia augenscheinlich nach hinten in Richtung Westendstraße verschoben. Anschließend flüchtete der Unbekannte vom Unfallort. Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

4. Drei Verletzte nach Auffahrunfall - Langenselbold/Autobahn 45

(fg) Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 45 zwischen der Anschlussstelle und dem Autobahndreieck Langenselbold am frühen Dienstagabend kamen drei Fahrzeuginsassen mit Verletzungen in Krankenhäuser; insgesamt entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro. Gegen 18.50 Uhr war ein 47 Jahre alter Mann aus Maintal in seinem 1er BMW auf der Autobahn 45 in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache sei ihm ein weißer Peugeot aufgefahren, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Durch das Auffahren geriet der Peugeot ins Schleudern, überschlug sich offenbar mehrmals und kollidierte letztlich mit der Schutzplanke. Aufgrund der starken Beschädigungen am Fahrzeug wurde die 41-Jahre alte Beifahrerin eingeklemmt. Die herbeigerufene Feuerwehr und der Rettungsdienst sowie ein Notarzt versorgten die 41-Jährige, die im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 47 Jahre alte Peugeot-Fahrer sowie der BMW-Fahrer, die ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen konnten, kamen beide mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Die Unfallstelle wurde aufgrund der Trümmerteile sowie den Bergungsmaßnahmen weiträumig ab- und voll gesperrt. Seitens der Autobahnmeisterei wurde eine Umleitung eingerichtet. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation unter der Rufnummer 06183 91155-0.

5. Ein Leichtverletzter und hoher Schaden bei Brand in Einfamilienhaus - Gelnhausen/Haitz

(cl) Hoher Sachschaden entstand bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Birsteiner Straße - Ein Bewohner wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 2.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in den Stadtteil Haitz alarmiert. Ein 52-jähriger Bewohner und eine 75-jährige Bewohnerin konnten sich ins Freie retten. Der 52-jährige wurde mit einer Rauchgasintoxikation leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Schlafzimmer aus und griff dann auf die Räumlichkeiten über. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 400.000 Euro. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt - in diesem Zusammenhang kann auch eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Offenbach, 07.12.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell