POL-HK: Neuenkirchen: Go-Kart aus Scheune gestohlen; Schwarmstedt: Betrunkener randaliert in nachts Geschäft

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.06.2023 Nr. 1

01.06 / Go-Kart aus Scheune gestohlen

Neuenkirchen: In den Zeitraum Montag, 15.05.23 bis Freitag, 26.05.23 entwendeten Unbekannte aus einer Scheune an der Rotenburger Straße ein schwarzes Pedal Go-Kart der Marke "Berg" im Wert von rund 260 Euro. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970 entgegen.

01.06 / Betrunkener randaliert in nachts Geschäft

Schwarmstedt: In der Nacht zu Donnerstag, gegen 01.30 Uhr nahmen Polizeibeamte einen Mann fest, der in einem Geschäft an der Straße Unter den Eichen die Einrichtung beschädigte. Wie er in das Gebäude kam, ist bislang ungeklärt. Der 41-Jährige wirkte stark alkoholisiert und führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,20 Promille. Er gab an, nicht zu wissen, weshalb er in dem Geschäft sei und dass er in einem Hotel in Schwarmstedt übernachte. Als die Beamten am Hotel eintrafen, stellten sie fest, dass der Hintereingang des Hotels beschädigt war. Da zu vermuten war, dass er auch hier die Beschädigung begangen hatte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

