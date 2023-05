POL-HK: Munster: Ladendieb gestellt; Bomlitz: Kaugummiautomat entwendet

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.05.2023 Nr. 1 29.05./ Durstige Diebe Ahlden: Unbekannte Diebe hatten es in der Nacht von Sonntag auf Montag offensichtlich auf Alkoholika in einem Kühlanhänger in der Straße Zum Poggenmoor abgesehen. Sie hebelten ein Schloss an dem ...

mehr