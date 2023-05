Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ahlden: Durstige Diebe; Schneverdingen: Einbruch in Wohnhaus; Walsrode: Autoteile entwendet und Pkw verwüstet.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.05.2023 Nr. 1

29.05./ Durstige Diebe

Ahlden: Unbekannte Diebe hatten es in der Nacht von Sonntag auf Montag offensichtlich auf Alkoholika in einem Kühlanhänger in der Straße Zum Poggenmoor abgesehen. Sie hebelten ein Schloss an dem Anhänger auf, um an die ersehnten Getränke zu gelangen. Insgesamt entwendeten sie 16 Flaschen Alkoholika, einige Flaschen ließen sie bereits entleert vor Ort zurück. Der Schaden wird auf 350 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Hodenhagen, 05164/802550 entgegen.

29.05./ Einbruch in Wohnhaus

Schneverdingen: Am Pfingstmontag verschafften sich Einbrecher zwischen 00:30 Uhr und 05:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Danziger Straße. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise sind an die Polizei Schneverdingen, 05193/982500 zu richten.

29.05./ Autoteile entwendet und Pkw verwüstet

Walsrode: Ein in der Verdener Straße abgestellter Pkw, VW-Golf war am Montag zwischen 00:30 Uhr und 03:30 Uhr das Ziel von Dieben. Sie schlugen eine Scheibe an dem Fahrzeug ein und entwendeten aus dem Inneren neben einem Bordcomputer das Lenkrad sowie die Tachoanzeige und zwei Reifen. Damit nicht genug, wurden die Fahrzeugfront und das Fahrzeuginnere durch das Entleeren eines Pulverlöschers beschädigt. Wer Hinweise zu dem Geschehen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Walsrode, 05161/984480 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell