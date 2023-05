Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Häuslingen: 150 Heidelbeerpflanzen gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.05.2023 Nr. 2

26.05 / 150 Heidelbeerpflanzen gestohlen

Häuslingen: In der Nacht von Freitag, 12.05.23 auf Samstag, 13.05.23 entwendeten Unbekannte von einer Plantage 150 Heidelbeerpflanzen im Gesamtwert von 3.000 Euro. Die Pflanzen müssen mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Da in der Zeit Schützenfest war, geht die Polizei davon aus, dass der Diebstahl möglicherweise unwissend beobachtet wurde. Hinweise dazu bitte an die Polizei Rethem unter 05165/291340.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell