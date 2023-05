Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Die Polizei fragt: Wem gehört dieser Schlüsselbund?; Rethem: 89-Jährige an Packstation bestohlen - Zeugen gesucht; Brochdorf: Arbeitsmaschinen entwendet

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.05.2023 Nr. 1

26.05 / Die Polizei fragt: Wem gehört dieser Schlüsselbund?

Rethem: Die Polizei sucht den Eigentümer eines Schlüsselbunds, der Anfang Mai in der Aldi-Filiale an der Stöckener Straße gefunden wurde. An dem Bund befinden sich ein Haustürschlüssel, ein Fahrzeugschlüssel, ein grüner Anhänger mit der Aufschrift "GeloRevoice" und ein rotes Schlüsseletui. Der Verlierer wird gebeten, sich mit der Polizei Rethem unter 05165/291340 in Verbindung zu setzen.

24.05 / 89-Jährige an Packstation bestohlen - Zeugen gesucht

Rethem: Am Mittwoch, gegen 16.00 Uhr wurde eine 89jährige Rethemerin an der Stöckener Straße Opfer einer Taschendiebin. Nachdem die Rentnerin ihren Einkauf in der Aldi-Filiale erledigt hatte, begab sie sich mit ihrem Rollator zur Packstation, um ein Paket abzuholen. Eine unbekannte Frau, die ebenfalls ein Paket abholte, bat freundlich ihre Hilfe an und erledigte das Procedere. Das Opfer bemerkte den Diebstahl nicht, sondern wurde abends telefonisch über den Fund ihrer Geldbörse in der Nähe des Friedhofs informiert. Beschreibung der Täterin: weiblich, etwa 30 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei Deutsch. Die Frau war mit einem Auto da. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Rethem unter 05165/291340.

25.05 / Arbeitsmaschinen entwendet

Brochdorf: Von Mittwoch auf Donnerstag gelangten Unbekannte auf das Gelände eines Betriebes an der Robert-Koch-Straße und entwendeten mehrere hochwertige Maschinen, unter anderem Stampfer und Rüttler. Zum Abtransport nutzen sie auf dem Gelände befindliche Fahrzeuge und luden das Stehlgut auf einem nahegelegenen Firmengelände in ein Täterfahrzeug um. Der Schaden wird auf rund 34.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell