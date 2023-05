BPOLI EBB: 18.000,00 Euro für Schleusung gezahlt

Weißenberg (ots) - Ein Autofahrer wurde am 21. Mai 2023 in einer Bundespolizeikontrolle an der Autobahn 4 bei Weißenberg mit einem falschen Führerschein erwischt. Das Auto musste er daraufhin stehen lassen. Gegen 21:45 Uhr stoppten die Beamten den in Richtung Görlitz fahrenden Moldawier eines polnischen Citroen. Der 35-jährige Mann konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Den Beamten fiel aber gleich auf, dass es sich ...

