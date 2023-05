Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Portmonee beim Einkaufen gestohlen; Walsrode: Baucontainer aufgebrochen; Bomlitz: E-Scooter an Schule gestohlen; Tewel: Unfall: Mit Transporter durch Vorgärten

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.05.2023 Nr. 1

23.05 / Portmonee beim Einkaufen gestohlen

Bispingen: Unbekannte entwendeten einer 80jährige Frau am Dienstag, gegen 13.35 Uhr beim Einkaufen in der Lidl-Filiale an der Soltauer Straße die Geldbörse aus der Jackentasche. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Der Tat verdächtigt sind eine etwa 50jährige Frau mit ausländischem Akzent und ein etwa 70jähriger Mann, die nicht weiter beschrieben werden können. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bispingen unter 05194/982460.

23.05 / Baucontainer aufgebrochen

Walsrode: In der Nacht zu Dienstag öffneten Unbekannte gewaltsam einen Baucontainer an der Bahnhofstraße und entwendeten daraus Werkzeug. Der Gesamtschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

22.05 / E-Scooter an Schule gestohlen

Bomlitz: Unbekannte entwendeten am Montag, in der Zeit zwischen 07.30 und 13.20 Uhr vom Gelände der Oberschule an der Straße Am Hoop einen abgeschlossenen E-Scooter im Wert von rund 240 Euro. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

23.05 / Unfall: Mit Transporter durch Vorgärten

Tewel: Aufgrund eines medizinischen Notfalls verunfallte ein 34-Jähriger mit seinem Transporter am Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr auf der Schwalinger Straße. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen gemauerten Zaun, fuhr durch zwei Vorgärten und kam an einem Holzzaun zum Stehen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

23.05 / Ampelmast umgefahren

Soltau: Ein 59jähriger Pkw-Fahrer kam am Dienstag, gegen 14.30 Uhr - von der Kirchstraße kommend - auf der "Rathauskreuzung" von der Fahrbahn ab, geriet auf eine Verkehrsinsel und fuhr einen Ampelmast um. Polizeibeamte ließen den Mann einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 0,69 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

