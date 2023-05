POL-HK: 1. Gutmütigkeit ausgenutzt 2. Folgenreicher Streit im Straßenverkehr 3. E-Scooter fährt unter Alkoholeinfluss 4. Unfall unter Alkoholeinfluss 5. Fahren unter Einfluss von Drogen 6. Alkohol am Steuer

Heidekreis (ots) - 19.05 / Brandstifter unterwegs Schneverdingen: Zwischen dem 18.05.2023 22.45 Uhr und dem 19.05.2023 00.30 Uhr kam es in der Straße Am Sportplatz in Wintermoor zu mehreren Bränden. Zunächst wurde ein Abfallbehälter entzündet, der vollständig niederbrannte. Anschließend entstand in einem ...

mehr