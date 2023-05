Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Einbruch in Büro; Schwarmstedt: E-Scooter am Bahnhof gestohlen; Wietzendorf: Akkuschrauber aus Pkw entwendet; Soltau: Pkw in Vollbrand

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.05.2023 Nr. 1

15.05 / Einbruch in Büro

Wietzendorf: Am vergangenen Wochenende hebelten Unbekannte ein Fenster zum Büro des Seniorenheims an der Straße "Schwarze Horst" auf, gelangten in das Objekt, hebelten eine Bürotür auf und entwendeten zwei Smartphones. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

11.05 / E-Scooter am Bahnhof gestohlen

Schwarmstedt: Unbekannte entwendeten am vergangenen Donnerstag, in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 13.45 Uhr am Bahnhof einen angeschlossenen schwarzen E-Scooter der Marke "Ninebot". Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 400 Euro.

12.05 / Akkuschrauber aus Pkw entwendet

Wietzendorf: In der Nacht zu Freitag schlugen Unbekannte die Scheibe der linken Tür eines VW Passat ein und entwendeten aus dem Innenraum einen Akkuschrauber der Marke "Festool" im Wert von rund 300 Euro. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Peetshofs abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wietzendorf unter 05196/963760.

15.05 / Pkw in Vollbrand

Soltau: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagabend, gegen 23.15 Uhr ein Pkw der Marke Audi auf einem Parkstreifen an der Carl-Benz-Straße in Brand. Die Feuerwehr löschte das in Vollbrand stehende Fahrzeug. Personen wurden nicht verletzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

15.05 / Pkw prallt gegen Baum - schwerverletzt

Soltau: Am Montagmorgen, gegen 08.15 Uhr kam es auf der K9, im Bereich Oeningen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 41jähriger Schneverdinger befuhr die Strecke Harber in Richtung Dittmern, kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Motorblock wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug gerissen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell