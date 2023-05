Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Schilder und andere Dinge beschädigt; Buchholz

A7: Unfall mit sechs Verletzten

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.05.2023 Nr. 1

14.05 / Schilder und andere Dinge beschädigt

Hodenhagen: In der Nacht zu Sonntag beschädigten Unbekannte an der Straße Auf dem Hohen Lande einen Stromverteilerkasten und ein Hinweisschild der Gemeinde, hoben Kanaldeckel aus und warfen diverse Verkehrszeichen und -leitpfosten in einen Bach. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Hodenhagen unter 05164/802550 entgegen.

14.05 / BAB 7: Unfall mit sechs Verletzten

Buchholz / A7: Am Sonntag, gegen 11.40 Uhr kam es auf der A7, Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Berkhof und Schwarmstedt zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und insgesamt sechs verletzten Personen. Ein 43jähriger Autofahrer befuhr den linken Fahrstreifen und übersah das Stauende, fuhr auf den Pkw einer 76-Jährigen auf, schob das Fahrzeug auf den Wagen eines 90-Jährigen, der wiederum auf den Pkw eines 42-Jährigen geschoben wurde. Der Unfallverursacher sowie seine 67jährige Beifahrerin, der 80jährige Beifahrer im zweiten Fahrzeug sowie der Fahrer des dritten Fahrzeugs wurden schwer, die 76jährige Fahrerin des zweiten Pkw sowie der Fahrer des letzten Fahrzeugs leicht verletzt. Der 43jährige Verursacher kam mit einem Rettungshubschrauber, die weiteren Verletzten mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Autobahn in Fahrtrichtung Norden wurde bis etwa 15.00 Uhr voll- und anschließend bis 16.40 Uhr teilgesperrt. Es kam zu Staubildung, auch auf den Umleitungsstrecken.

