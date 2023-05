Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Egestorf

A7: Benzinmangel führt zur Blutentnahme; Soltau: Unfall mit drei Verletzten

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.05.2023 Nr. 1

10.05 / Benzinmangel führt zur Blutentnahme

Egestorf / A7: Nach einem Hinweis kontrollierten Polizeibeamte aus dem Heidekreis einen Fußgänger, der sich auf dem Standstreifen der A7, zwischen Egestorf und Bispingen in Richtung Hannover bewegte. Der Mann gab an, mit seinem Pkw aufgrund Benzinmangels liegengeblieben zu sein und Benzin bei der nächstgelegenen Tankstelle kaufen zu wollen. Während der Überprüfung stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 54-Jährigen fest. Der Mann führte einen Test durch. Das Ergebnis lautete 1,63 Promille. Die Beamten ließen zwei Blutproben entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein. Außerdem stellten sie fest, dass das auf dem Standstreifen stehende Fahrzeug des Mannes nicht zugelassen war.

10.05 / Unfall mit drei Verletzten

Soltau: Am Mittwochmittag, gegen 12.20 Uhr kam es auf der B3, im Bereich des Autobahnzubringers an der Anschlussstelle Soltau-Süd zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein 58jähriger Fahrer eines Transporters übersah beim Linksabbiegen auf die Autobahn eine entgegenkommende 43-Jährige Frau aus Bergen in ihrem Pkw. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, durch den beide Fahrzeuge gegen einen im Einmündungsbereich wartenden Pkw eines 32jährigen Hamburgers geschleudert wurden. Der Unfallverursacher aus Friesoythe wurde bei dem Unfall schwer, die Frau aus Bergen und der Hamburger leicht verletzt. Die Beteiligten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

