Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hecke geriet in Brand; Feuer nach Unkrautvernichtung; Motorradfahrer stößt mit Damwild zusammen; Reh kreuzt Fahrbahn, Motorradfahrer stürzt; Rennradfahrer stürzt

Heidekreis (ots)

08.05 / Hecke geriet in Brand

Bad Fallingbostel: Während der Unkrautbekämpfung mittels Unkrautbrenner geriet die Hecke eines Grundstücks in der Straße am Forsthaus gegen 15.50 Uhr in Brand. Die Flammen gingen anschließend auf den Zaun über und beschädigten diesen. Der Brand wurde durch Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr gelöscht.

08.05./ Feuer nach Unkrautvernichtung

Walsrode: Am 08.05.2023 gegen 17.00 Uhr vernichtete der Grundstückseigentümer durch den Einsatz eines Gasbrenners Unkraut auf seinem Grundstück. Dabei entzündete sich die Hecke und geriet in Brand. Das Feuer konnte eigenständig gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt.

07.05./ Motorradfahrer stößt mit Damwild zusammen

Walsrode: Am 07.05.2023 gegen 19.25 Uhr kam es auf der Landesstraße 160 zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer stieß mit einem Damwild zusammen, welches die Fahrbahn kreuzte. Der 24-jährige Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

08.05./ Reh kreuzt Fahrbahn, Motorradfahrer stürzt

Schneverdingen: Zum Sturz eines Motorradfahrers kam es am 08.05.2023 gegen 23.35 Uhr auf der Landesstraße 170 in Richtung Schneverdingen. Als ein Reh die Fahrbahn überquerte, konnte der vorausfahrende Motorradfahrer noch rechtzeitig bremsen. Der dahinter befindliche 41-jährige Mann versuchte ebenfalls abzubremsen, stürzte jedoch dabei und zig sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

08.05./ Rennradfahrer stürzt

Neuenkirchen: Am 08.05.2023 gegen 12.55 Uhr befuhr ein Rennradfahrer die Kreisstraße 17 in Richtung Neuenkirchen. Dabei kam er mit seinem Rad nach rechts in den ausgefahrenen Seitenstreifen. Bei dem Versuch, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, stürzte der 62-jährige Mann. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell