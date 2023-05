Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Bank gestohlen; Honerdingen: Zugmaul von Traktor abmontiert; Lindwedel: Dieb nutzt offenes Fenster; Benefeld: In Wohnung eingebrochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.05.2023 Nr. 2

04.05 / Bank gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der Lüneburger Straße eine neben der Haustür stehende Kunststoffbank. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

03.05 / Zugmaul von Traktor abmontiert

Honerdingen: Von Dienstag auf Mittwoch begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück an der Dorfallee und entwendeten ein an einem Traktor montiertes Zugmaul sowie eine nicht näher zu beziffernde Menge an Dieselkraftstoff. Zeugen Hinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

03.05 / Dieb nutzt offenes Fenster

Lindwedel: Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11.30 und 12.30 Uhr gelangten Unbekannte über ein offenes Fenster in ein Haus an der Hoper Straße und entwendeten Bargeld und Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 in Verbindung zu setzen.

04.05 / In Wohnung eingebrochen

Benefeld: In der Zeit zwischen Dienstagabend und Donnerstagabend hebelten Unbekannte die Balkontür einer Wohnung an der Cordinger Straße auf, gelangten in das Objekt und durchsuchte mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

03.05 / Diebstahl aus Pkw

Schneverdingen: Nachdem sie das Schiebedach eines schwarzen VW Sharan aufgeschoben hatten, entwendeten Unbekannte aus dem Innenraum drei Jacken und eine Sporttasche. Tatzeitraum: Freitag, 21.04.23 bis Mittwoch, 03.05.23. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Freudenthalstraße, in Höhe des Tennisplatzes abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

04.05 / Polizei führt Schwerpunktkontrolle durch

Buchhholz: Polizeibeamte führten am Donnerstag, in der Zeit zwischen 16.30 und 19.30 Uhr stationäre Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Ablenkung und Rückhaltesysteme zunächst in Bad Fallingbostel, im Bereich Düshorner Straße/Teichstraße und später auf der B214, zwischen Buchholz und der A7 durch. Dabei ahndete sie einen Handyverstoß sowie sechs Gurtverstöße und sprachen diverse mündliche Verwarnungen aus. Gegen 18.50 Uhr kontrollierten sie einen 22jährigen Autofahrer auf der Schwarmstedter Straße und ließen ihn einen Drogentest durchführen. Der Test reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Eine Blutprobe, die Einleitung eines Verfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge.

04.05 / Fehler beim Überholen - Fahrzeug überschlägt sich

Neuenkirchen: Eine 65jährige Autofahrerin aus Neuenkirchen scherte am Donnerstag, gegen 13.55 Uhr auf L171, Neuenkirchen in Richtung Schneverdingen, zum Überholen aus und übersah dabei einen bereits im Überholvorgang befindlichen 43jährigen Pkw-Fahrer aus Hamburg. Der Hamburger wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf einem Feld auf dem Dach liegen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

