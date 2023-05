Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode

Hünzingen: Polizei sucht nach sexuellem Übergriff Zeugen aus zwei Personengruppen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.05.2023 Nr. 1

05.05 / Polizei sucht nach sexuellem Übergriff Zeugen aus zwei Personengruppen

Walsrode / Hünzingen: Die Polizei sucht Zeugen zu einem sexuellen Übergriff, der am Sonntag, 30.04.23, in den späten Abendstunden, auf der Strecke Walsrode in Richtung Hünzingen zum Nachteil einer Frau verübt wurde. Das Geschehen trug sich am Rande eines Feld-/Waldweges zu, der zu einer Tanz-in-den-Mai-Feier in Hünzingen führte und auf dem viele Menschen unterwegs waren. Insbesondere fragt die Polizei nach zwei Personengruppen, die zeitlich versetzt voneinander sowohl Opfer als auch Täter gesehen haben. Kennzeichnend für die erste Gruppe ist eine Frau, die sich mit dem Opfer und dem späteren Täter unterhalten und am selben Tag Geburtstag hat wie das Opfer. Zeugin und Opfer haben ein Foto von sich gemacht. Aus der zweiten Gruppe ist insbesondere ein männlicher Zeuge relevant, der direkt nach der Tat auf das Opfer aufmerksam geworden ist und kurz Kontakt zu dem Täter hatte. Der Zentrale Kriminaldienst in Soltau bittet die Mitglieder der Personengruppen - insbesondere die Zeugin und den Zeugen, die direkten Kontakt hatten - sich unter 05191/93800 zu melden. Darüber hinaus sind natürlich weitere Informationen anderer Zeugen von Interesse, die nicht den Personengruppen zuzuordnen sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell