POL-HK: Soltau: Unfall: Zwei Schwerverletzte, eine Leichtverletzte

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.05.2023 Nr. 2

02.05 / Unfall: Zwei Schwerverletzte, eine Leichtverletzte

Soltau: Am Dienstag, gegen 12.15 Uhr kam es an der Kreuzung Tetendorfer Straße (K13) / K48 zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer und einer leicht verletzten Person. Ein 85jähriger Soltauer befuhr mit seinem Pkw die Tetendorfer Straße und bog nach links auf die vorfahrtsberechtigte K48 in Richtung Tetendorf ab. Dabei übersah er eine von links, aus Richtung Tetendorf kommende 30jährige Autofahrerin aus Bad Fallingbostel. Bei dem Unfall wurde der Verursacher in seinem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Seine 76jährige Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallgegnerin erlitt einen Schock. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

