Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz

Groß Eilstorf: Toilettenkabine und Mülltonnen in Brand gesetzt; Alvern: 1,96 Promille am Steuer; Bispingen

A7: Beifahrer eines Transporters bei Unfall schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.05.2023 Nr. 1

01.05 / Toilettenkabine und Mülltonnen in Brand gesetzt

Buchholz / Groß Eilstorf: Unbekannte entzündeten am Montagmorgen, 01. Mai, gegen 07.00 Uhr am Badeteich am Buchholzer Kirchweg eine mobile Toilettenkabine. Die Kabine geriet in Vollbrand und wurde in Gänze zerstört. Die Flammen beschädigten darüber hinaus zwei umliegende Holzpfeiler sowie die Kronen zweier Bäume. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen. Gegen 11.55 Uhr kam es am Feuerwehrgerätehaus in Groß Eilstorf zum Brand dreier Mülltonnen. Die Tonnen wurden vollständig zerstört, eine darüber gespannte Plane beschädigt. Hier wird der Schaden auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

01.05 / 1,96 Promille am Steuer

Alvern: Polizeibeamte kontrollierten am frühen Montagmorgen, gegen 04.00 Uhr einen 27jährigen Autofahrer in Alvern. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,96 Promille. Eine Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

02.05 / Beifahrer eines Transporters bei Unfall schwer verletzt

Bispingen / A7: Am Dienstagmorgen, gegen 08.50 Uhr kam es auf der A7, Fahrtrichtung Norden, etwa 1000 Meter vor der Abfahrt Bispingen, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter schwer und ein weiterer leicht verletzt wurde. Ein 36jähriger Fahrer eines Transporters befuhr den linken von drei Fahrstreifen, kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen und fuhr dort in einen Sattelzug, prallte in die Seitenschutzplanke und kam dort zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sein 51jähriger Beifahrer wurde im Fahrzeug schwerverletzt eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Autobahn in Richtung Norden wurde für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme komplett gesperrt. Anschließend konnten zwei der drei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Es kam zu Staubildung, auch auf den Umleitungsstrecken.

