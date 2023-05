Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Walsrode - Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Flucht 2. Munster - Trunkenheit im Straßenverkehr

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Walsrode - Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Flucht

Am späten Samstagabend kam ein 58-jähriger Fahrzeugführer eines landwirtschaftlichen Kraftfahrzeuges aus Walsrode, im Zuge eines Abbiegevorganges, im Walsroder Ortsteil Honerdingen nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Im Zuge von unverzüglich eingeleiteten Fahndungs- u. Ermittlungsmaßnahmen konnte der Unfallverursacher angetroffen werden. Während der Kontrolle konnte schnell der Grund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

2. Munster - Trunkenheit im Straßenverkehr

In den frühen Morgenstunden des 01. Mai kontrollierten Beamte des PK Munster einen Fahrzeugführer im Stadtgebiet, der zuvor anscheinend an den Feierlichkeiten in der Festhalle Munster teilgenommen hatte.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde beim Fahrzeugführer eine starke Alkoholisierung von 1,96 Promille festgestellt, sodass bei dem nun Beschuldigten eine Blutprobe durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

