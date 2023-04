Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Kraftfahrzeuge in Lubmin gestohlen

Lubmin (ots)

Am Nachmittag des 10.04.2023, zwischen 14:00 Uhr und 15:20 Uhr kam es in Lubmin zu einem Diebstahl von zwei Kraftfahrzeugen. Dabei handelte es sich um ein grünes Quad der Marke Yamaha mit dem amtlichen Kennzeichen GW-R 700 und eine KTM (Motorrad) mit auffälligen orange-blauen Aufklebern. Das amtliche Kennzeichen lautet hier GW-FJ 4. Die Nutzer der besagten Fahrzeuge befanden sich am angrenzenden Strand, stellten das Quad bzw. das Motorrad im Vorfeld auf dem Parkplatz im Gartenweg ab und mussten bei ihrer Rückkehr das Fehlen ihrer Maschinen feststellen. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 18.500EUR geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen getätigt haben oder Angaben zum Verbleib des Stehlgutes machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836/2520 oder die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Im Auftrag Ina Gransow Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

