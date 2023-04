Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand auf dem Gewerbegelände in Neustrelitz

PHR Neustrelitz (ots)

Am 09.04.2023 gegen 23:50 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass auf dem Gelände der Flohmarktscheune ein unkontrollierbares größeres Feuer brennt. Vor Ort bestätigten sich die Information. Es brannte ein Reifen- und Abfallstapel. Dieser befand sich unmittelbar neben einer Baracke, in welcher sich der Verein Mohrchen e.V. befindet. Dieser beherbergt in dem Gebäude ca. 55 Katzen. Aufgrund der Nähe des Brandherdes zum Gebäude wurde ein Fenster zerstört und Rauch zog in die Baracke in ein dortiges Zimmer mit ca. 15 Katzen. Diese erlitten alle eine Rauchgasvergiftung, wodurch im weiteren Verlauf 12 Tiere verstarben. Drei Katzen wurden zur Behandlung zum Tierarzt verbracht. Durch das Feuer wurde auch ein am Gebäude befindlicher Katzenauslauf zerstört.Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro Zum Löscheinsatz kam die Ortsfeuerwehr Neustrelitz mit vier Fahrzeugen und 20 Kameraden. Im Rahmen der Katzenrettung atmete ein Polizeibeamter Rauchgase ein. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht und dort zur stationären Beobachtung aufgenommen. Zur Spurensicherung wurde der Kriminaldauerdienst eingesetzt. Da die Brandursache noch zweifelsfrei geklärt werden muss, kommt im Laufe des 10.04.2023 ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

