Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Mehrzweckstalls in Jatznick/LK VG

PHR Pasewalk (ots)

Am 10.04.2023 gegen 01:00 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald mitgeteilt, dass ein Stallgebäude in 17309 Jatznick brennt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr brannte ein Teil des Stalles in voller Ausdehnung. Bei dem Stall handelt es sich um ein kombiniertes Stallgebäude in der Größe 20 x 8 m. Dieses wird zur Unterbringung von einem Rasenmähertraktor, Fahrräder und anderer diverser Gegenstände genutzt. Das direkt angrenzende Haus musste evakuiert werden. Die vier Bewohner im Alter von 35-64 Jahren wurden nicht verletzt. Zur Brandbekämpfung kamen die Feuerwehren aus Pasewalk, Jatznick, Belling sowie Blumenhagen mit insgesamt 50 Kameraden zum Einsatz. Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte gelöscht werden. Ein Übergreifen auf das danebenstehende Wohnhaus wurde verhindert. Die Kriminalpolizei wird nun mit den Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird geprüft. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 15.000 Euro.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

