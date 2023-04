Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Osterspaziergang endet im Rettungsboot

PR Barth (ots)

Am Ostersonntag meldete sich gegen 20:25 Uhr eine Frau bei der Polizei in Barth und teilte mit, dass sie sich verlaufen habe. Die 43-jährige Berlinerin war mit ihren zwei Dackeln seit über drei Stunden spazieren. Losgegangen war sie in Prerow und wusste nicht genau wo sie im Naturschutzgebiet entlanggegangen war. Nunmehr befand sie sich stehend im Wasser und aufgrund der eintretenden Dunkelheit fand sie keinen Weg zurück. Es wurden umgehend Rettungsmaßnahmen eingeleitet. So wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen die Seenotrettung und die Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Die Beamten des Polizeirevieres Barth sowie Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Wieck,Born und Prerow begaben sich auf die Suche nach der Frau. So konnte sie in der Nähe des Nothafens Prerow auf einer Sandbank, welche vom Wasser umspült war, gefunden werden. Gegen 21:15 Uhr erreichte die Frau ein Beiboot des Seenotkreuzers, welches vom Nothafen Darßer Ort gestartet war. Außer nassen Füßen war der Urlauberin nichts passiert und so konnte sie wohlbehalten mit ihren Hunden ans trockene Land gerettet werden.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell