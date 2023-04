Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Ferdinandshof und Ducherow, LK VG

Ueckermünde (ots)

Am 10.04.2023, gegen 02:40 Uhr kam es auf der B 109, bei Borkenfriede, zu einem Verkehrsunfall mit einer getöteten Person. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 37-jähriger Fahrer eines Opel Omega die B 109 aus Richtung Ferdinandshof in Richtung Ducherow. Etwa 100 Meter hinter dem Bahnübergang Borkenfriede kam der deutsche Unfallfahrer aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw. Der Fahrzeugführer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr erfolgte die Bergung aus dem Unfallfahrzeug. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Am PKW entstand Totalschaden (ca. 10.000 Euro). Neben einem Rettungswagen und einem Notarzt waren die Freiwilligen Feuerwehren Lübs (10 Kameraden), Altwigshagen (12 Kameraden) und Ferdinandshof (10 Kameraden) im Einsatz. Die B 109 musste für ca. 3,5 Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zur Unfallzeit betrug die Sichtweite aufgrund von Nebel unter 50 Meter.

