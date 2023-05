Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Auseinandersetzung bei Geburtstagsfeier

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.05.2023 Nr. 1

29.04 / Auseinandersetzung bei Geburtstagsfeier

Bad Fallingbostel: Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr kam es bei einer Geburtstagsfeier im Garten eines Hauses an der Straße Oerbker Berg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen, die im weiteren Verlauf darin mündete, dass ein 53-Jähriger von einer 43-Jährigen mit einem Messer am Bein verletzt wurde. Die Beteiligten standen zum Teil erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Frau wurde dem Gewahrsam der Polizei Walsrode zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell