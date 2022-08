Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 22.08.2022, 20.29 Uhr

Warendorf (ots)

Vermutlich ist ein technischer Defekt eines Gartengeräts für den Brand in einem Hof in Wadersloh-Diestedde ursächlich. Beamte der Kriminalpolizei haben den Brandort untersucht.

Gegen 18.09 Uhr kam es am Montag (22.08.2022) in Wadersloh-Diestedde auf einem Hof an der Soester Straße zu einem Brand. Ein 79-jähriger Senior wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus geflogen.

