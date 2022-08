Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots)

Eine 35-jährige Autofahrerin ist am Montag (22.08.2022, 09.59 Uhr) einem Zeugen in Sassenberg aufgefallen.

Die Harsewinklerin soll auf der Greffener Straße Richtung Sassenberg unterwegs gewesen und starke Schlangenlinien gefahren sein. Außerdem sei sie über Bordsteine gefahren und mehrmals in den Gegenverkehr geraten. Zudem wies das Auto Beschädigungen auf.

An der Haydnstraße trafen Polizisten die 35-Jährige an. Sie gab zunächst an, am Vorabend letztmalig Alkohol getrunken zu haben, revidierte ihre Aussage aber wenige Minuten später und bejahte bereits am Tag etwas getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv.

Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, untersagten ihr die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher - ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

