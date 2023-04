Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tiefstehende Sonne - Pedelec-Fahrerin verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Am 19. April, gegen 19:15 Uhr, kam es in dem Kreisverkehr Gartenstraße/Steinmickerweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Honda-Fahrerin fuhr über die Gartenstraße in den Kreisverkehr ein. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie eine bereits im Kreisverkehr befindliche Pedelec-Fahrerin. Die 53-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bad Sassendorf war über den Steinmickerweg in den Kreisverkehr eingefahren. Sie versuchte der Honda-Fahrerein aus Bad Sassendorf noch auszuweichen. Dies gelang nicht und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Pedelec-Fahrerin und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell