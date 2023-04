POL-SO: Fahrradeigentümer gesucht

Warstein (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Soestweg, in Höhe der Hausnummer 18. Eine 60-jährige Frau aus Warstein fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Belecke und blieb mit ihrer Pedale am Bordstein hängen. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Die Warsteinerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.(dk) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: ...

mehr