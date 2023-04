Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer verletzt

Warstein (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Warstein zog sich sich am gestrigen Dienstag gegen 12:20 Uhr nach einem Sturz mit seinem Fahrrad, leichte Verletzungen zu. Der Warsteiner befuhr die Belecker Landstraße in Richtung Warstein und touchierte in etwa in Höhe der Hausnummer 9, mit der Pedale seines Rades versehentlich die Bordsteinkante. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Anschließend wurde der 26-Jährige in ein örtliches Krankenhaus transportiert.(dk)

