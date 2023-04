POL-SO: E-Scooter Fahrer verletzt

Werl (ots) - Am 19. April, gegen 02:45 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall in einer Tankstelle an der A44 in Fahrtrichtung Dortmund. Zwei maskierte Männer betraten die Tankstelle und forderten den Mitarbeiter der Tankstelle, unter Vorhalt einer Schusswaffe, auf die Kasse zu öffnen. Die Täter räumten die Kasse leer und entwendeten eine größere Menge Zigarettenstangen. Danach flüchteten sie mit einem weißen Mercedes ...

