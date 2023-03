PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen +++ Sachbeschädigungen +++ Abfälle illegal entsorgt +++ Verletzte bei Unfällen +++

1. Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen, Hadamar, Auf der Lück, Sonntag, 26.03.2023, 16:30 Uhr bis Montag, 27.03.2023, 06:00 Uhr

(wie) In Hadamar wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Transportkiste auf einem Kleintransporter aufgebrochen und Werkzeuge daraus entwendet. Ein 44-Jähriger hatte einen orangefarbenen Sprinter Pritschenwagen auf einem Parkplatz in der Straße "Auf der Lück" abgestellt. Als er am Montagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die fest verbaute Transportkiste auf der Ladefläche gewaltsam geöffnet hatten. Aus dem Inneren wurden dann diverse Werkzeuge der Marken Hilti und Makita im Wert von circa 3.000 EUR gestohlen. Anschließend entfernten sich die Diebe unerkannt. Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Glasscheibe eingeschlagen,

Limburg, Diezer Straße, Samstag, 25.03.2023, 22:00 Uhr bis Sonntag, 26.03.2023, 05:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte eine Glasscheibe an einem Haus in Limburg eingeschlagen. Die Polizei wurde am Sonntag in die Diezer Straße gerufen, da Bewohnern dort die Beschädigung an einem Glaselement oberhalb der Haustür aufgefallen war. Unbekannte hatten die kleine Glasscheibe offenbar im Schutze der Dunkelheit mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Danach entkamen die Vandalen unerkannt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Auto zerkratzt,

Limburg, Mundipharmastraße, Donnerstag, 23.03.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 24.03.2023, 17:00 Uhr

(wie) Von Donnerstag auf Freitag wurde in Limburg eine Pkw zerkratzt und dadurch beschädigt. Eine 54-Jährige hatte einen weißen VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mundipharmastraße abgestellt. Bei ihrer Rückkehr zu dem Fahrzeug entdeckte sie frische Beschädigungen auf der Beifahrerseite. Ein bisher Unbekannter hatte mit einem spitzen Gegenstand die Türen zerkratzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 1.000 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

4. Abfälle illegal entsorgt,

Runkel, Landesstraße 3022, Sonntag, 26.03.2023, 14:00 Uhr

(wie) Bei Runkel haben Unbekannte am Wochenende größere Mengen Müll illegal abgelagert. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte am Sonntag die Polizei, da er im Vorbeifahren mehrere Big Bags an der L 3022 von Niederbrechen in Richtung Runkel gesehen hatte. Eine Streife der Polizei sah sich die Sache genauer an und stellte auf einem Feldweg an der Straße fünf Big Bags mit Dämmmaterial fest. Die säcke wurde zur Seite geräumt und die Gemeinde informiert. Hinweise auf den Entsorger ergaben sich bisher nicht. Daher bittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat an der Landesstraße am Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht oder rund um Runkel einen Transport von fünf Big Bags gesehen?

5. Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt, Elz, Limburger Straße, Samstag, 25.03.2023, 17:30 Uhr

(wie) Am Samstag wurde ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall in Elz verletzt. Der 17-Jährige war mit einem Leichtkraftrad der Marke Honda auf der Limburger Straße von Staffel kommend in Richtung Elz-Mitte unterwegs. Hierbei bemerkte er offenbar zu spät, dass ein 50-Jähriger seinen Peugeot abbremste und fuhr gegen dessen Heck. Bei der Kollision wurde der Motorradfahrer verletzt. Nach einer ersten Behandlung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2.500 EUR.

6. Mit Pkw überschlagen und geflohen,

Selters-Eisenbach, Kreisstraße 511, Sonntag, 26.03.2023, 15:45 Uhr

(wie) Nach einem Verkehrsunfall bei Eisenbach, bei dem sich ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug überschlagen hatte, floh der Fahrer von der Unfallstelle. Die Polizei wurde von Zeugen zur K 511, von der Hessenstraße (L 3449) in Richtung Eisenbach gerufen. Dort war an einer Gefällstrecke ein Citroen in einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn von dieser abgekommen und hatte sich überschlagen. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen, zwei 18-jährige Frauen wurden bei dem Unfall verletzt, wollten jedoch nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Der unbekannte Fahrer entfernte sich vor Eintreffen der Polizei zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte trotz Fahndung nicht dingfest gemacht werden. Der stark beschädigte Citroen musste abgeschleppt werden. Das angebrachte Kennzeichen passte nicht zu dem Pkw und war als gestohlen ausgeschrieben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2.000 EUR und ermittelt wegen diverser Vergehen gegen den Fahrer. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

7. Unfallflucht - Zeugen gesucht,

Löhnberg, Industriestraße, Sonntag, 26.03.2023, 19:35 Uhr

(wie) Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend in Löhnberg Zeugen. Ein Unbekannter oder eine Unbekannte befuhr mit einem nicht zugelassenen schwarzen Mazda MX-3 den Bahnübergang bei der Firma Selters und bog in die Industriestraße ab. Dort kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei Eisenpfosten und einem Baum. Zwei Jugendliche sollen dann aus dem Mazda gestiegen sein, hätten die Kennzeichen abmontiert und seien anschließend lachend in Richtung der Straße "Unterm Bornberg" davongelaufen. Der schrottreife Pkw musste abgeschleppt werden. Die Täter wurden beschrieben als Jugendliche mit normaler Statur und schwarzen Rucksäcken. Einer trug helle Oberbekleidung, der andere eine schwarze Kapuzenjacke. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

8. Raser auf der B 417,

Limburg-Linter, Bundesstraße 417, Freitag, 24.03.2023, 21:25 Uhr bis Samstag, 25.03.2023, 01:00 Uhr

(wie) Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Raser auf der B 417 bei Linter erwischt. Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Limburg-Weilburg hatten ihr Geschwindigkeitsmessgerät an der B 417 in Höhe der Bushaltestelle Linter Siedlerhof aufgestellt. Während der gut dreieinhalbstündigen Messzeit passierten 158 Fahrzeuge das Messgerät. 23 davon waren zu schnell unterwegs, sodass ein Foto mit Blitz gefertigt wurde. Bei acht Fahrzeugen wird es zu einem Bußgeldverfahren mit Punkteeintrag bei Kraftfahrtbundesamt in Flensburg kommen. Drei waren sogar so schnell, dass ein Fahrverbot auf die Fahrer zukommen wird. Am schnellsten war ein Pkw mit 167 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h unterwegs.

