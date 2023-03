PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Verkehrsunfälle +++ Körperverletzung +++

Limburg - Weilburg (ots)

65559 Dornburg, Schulstraße

Freitag, 24.03.2023, 17.46 Uhr

Zwischen einem 45-Jährigen und einem 37-Jährigen Hausbewohnern kam es zu einem Streit, welcher letztendlich in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Zwischen den Parteien kam es in der Vergangenheit schon mehrfach zu verbalen Streitigkeiten.

35781 Weilburg, Weilburger Straße

Samstag, 25.03.2023

Am Samstag, 25.03.2023 um 05:06 Uhr kam es in 35781 Weilburg auf der Weilburger Straße hinter der Abfahrt zum Steinhof zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Weilburg befuhr die Weilburger Straße aus Fahrtrichtung Weilburg kommend in Fahrtrichtung Weilburg-Odersbach. Hinter der Abfahrt zum Steinhof verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Von dort kam er zurück auf die Straße und schleuderte gegen die Schutzplanke auf der Gegenfahrbahn. Die 16-jährige Beifahrerin aus Braunfels wurde leicht verletzt und musste behandelt werden. Am Fahrzeug, einem Leitpfosten und der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden von ca.6500,-EUR.

Hadamar, Neue Chaussee

Samstag 25.03.2023, 05.50 Uhr

Ein 24-Jähriger Audi-Fahrer befuhr die Neue Chaussee und beabsichtigte im weiteren Verlauf nach links abzubiegen. Aufgrund regennasser Fahrbahn, nicht angepasster Geschwindigkeit vermutlich infolge von übermäßigem Alkoholgenuss verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und steiß gegen einen Zaun und eine Hecke. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Front stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7500EUR.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer eine Aak von 1,1 Promille. Er wurde zwecks Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Limburg sistiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige entlassen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell