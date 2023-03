PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Brand an Außenfassade +++ Mehrere Verletzte bei Unfällen +++

Limburg (ots)

1. Brand an Außenfassade

Ereignisort: 35789 Weilmünster-Rohnstadt, Heidestraße Ereigniszeit: Samstag, 25.03.2023, gegen 17:55 Uhr

Am Abend des 25.03.2023 kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Weilmünster-Rohnstadt. Durch Arbeiten an der Außenfassade eines Einfamilienhauses geriet ein Holzbalken in Brand. Der Brand wurde zügig gelöscht, so dass das Feuer nicht auf weitere Gebäudeteile übergreifen konnte. Das Einfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt.

2. Unfall mit Personenschaden in Limburg

Ereignisort: 65549 Limburg, Schiede

Ereigniszeit: Samstag, 25.03.2023, gegen 12:59 Uhr

In Limburg wurde eine 34-Jährige Frau am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 89-Jähriger befuhr gegen 12:59 Uhr mit einem Ford die Schiede in Richtung der B49. In Höhe des Amtsgerichts herrschte zu dieser Zeit stockender Verkehr. Die Frau überquerte die Schiede in Höhe der Josef-Ludwig-Str. in Richtung Amtsgericht. Ein anderer Verkehrsteilnehmer auf dem rechten der beiden Fahrspuren stadtauswärts hielt an und ließ die Fußgängerin passieren. Der 89-Jährige fuhr auf dem linken der beiden Fahrstreifen stadtauswärts und sah aufgrund des Verkehrsteilnehmers auf dem rechten Fahrstreifen die querende Fußgängerin nicht und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde anschließend zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht.

3. Unfall mit Personenschaden unter Radfahrern

Ereignisort: 65604 Elz, Mühlstraße (Radweg zwischen Elz und Limburg) Ereigniszeit: Samstag, 25.03.2023, 14:35 Uhr

Ein 31-Jähriger Mann befuhr den Radweg zwischen Elz und Limburg, in Fahrtrichtung Limpark, Staffeler Straße. Eine 69-Jährige Frau kam ihm mit dem Rad entgegen. Aufgrund einer Pfütze wich der Mann nach links aus. Die entgegenkommende Frau umfuhr die Pfütze rechtsseitig und es kam zu einer Kollision beider Radfahrer. Die Radfahrerin fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Sie wurde zur Untersuchung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

4. Unfall zwischen Pkw und Roller

Ereignisort: 65551 Limburg-Lindenholzhausen, Frankfurter Straße 21 Ereigniszeit: Samstag, 25.03.2023, 21:13 Uhr

Eine 22-Jährige Frau befuhr mit ihrem Audi die Mensfelder Straße in Lindenholzhausen. An der Kreuzung Mensfelder Straße/Frankfurter Straße übersah die Pkw-Fahrerin den mit dem Roller in Richtung Niederbrechen fahrenden 22-Jährigen Mann und bog in die Frankfurter Straße ein. Der Rollerfahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Der Mann wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus nach Diez verbracht.

