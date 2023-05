Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Polizei warnt vor Erpressungsmethode "Sextorsion"; Schneverdingen: Stühle von Grundstück gestohlen; Schwarmstedt: Diebstahl von Baustelle

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.05.2023 Nr. 1

04.05 / Polizei warnt vor Erpressungsmethode "Sextorsion"

Heidekreis: Die Polizei im Heidekreis warnt vor "Sextorsion", einer Erpressungsmethode, bei der das Opfer mit Fotos oder Videos erpresst wird, die es in kompromittierenden Situationen zeigt. Immer wieder, in den letzten Tagen vermehrt, gehen Anzeigen überwiegend männlicher Betroffener bei den Dienststellen im Heidekreis ein. Der Modus ist immer gleich: kurze Anbahnungsgespräche attraktiver Damen und auch Herren - auf unterschiedlichsten Social-Media-Plattformen - mit denen man in "freier Wildbahn" selten Kontakt aufnimmt, Verlagerung auf einen Videochat und freizügiger Austausch von Eindrücken und Informationen. Die Polizei rät, auf die Anbahnungen nicht zu reagieren. Wenn doch reagiert wird, sich anschließend nicht vor laufender Kamera zu entblößen. Darüber hinaus weist sie darauf hin, dass die Erpresser sich mit einer Zahlung in der Regel nicht zufriedengeben. "Sextorsion": Zusammensetzung der Wörter "Sex" und "Extorsion" (englisch für "Erpressung")

02.05 / Stühle von Grundstück gestohlen

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Montag, 20.00 Uhr und Dienstag, 16.00 Uhr drei Aluminiumstühle (grau, klappbar, hohe Lehne) von einem Grundstück am Hemsener Weg. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

03.05 / Diebstahl von Baustelle

Schwarmstedt: Von einer Baustelle an der Celler Straße entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 28.04.23 und Mittwoch, 03.05.23 etwa 300 Meter Kupferkabel im Wert von rund 5.300 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

03.05 / Polizei bittet Raser zur Kasse

Garlstorf / A7: Polizeibeamte des Heidekreises kontrollierten am Mittwochabend, gegen 18.50 Uhr einen 22jährigen Autofahrer aus dem europäischen Ausland. Der junge Fahrer war mit drei Insassen auf dem Weg nach Hamburg. Dabei missachtete er zahlreiche Verkehrszeichen, unter anderem die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Km/h. Pech für ihn, dass die Beamten im Videofahrzeug unterwegs waren und ihn mit 157 Km/h (Toleranz bereits abgezogen) gemessen hatten. Da von Vorsatz auszugehen war, erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.425 Euro.

04.05 / Ford Mondeo gestohlen

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag von einem Parkplatz an der Heidmarkstraße einen schwarzen Ford Mondeo. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 6.500 Euro. Hinweise auf das Fahrzeug nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

