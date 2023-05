Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ahlden: Zwei Rinder von Weide gestohlen; Soltau: Lenkrad aus BMW entwendet; Walsrode: Strohhaufen in Brand gesetzt; Soltau: Mann am Netto-Markt beraubt - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.05.2023 Nr. 1

07.05 / Zwei Rinder von Weide gestohlen

Ahlden: Von einer Weide in Ahlden entwendeten Unbekannte in der Zeit von Samstag, 18.30 Uhr auf Sonntag, 11.30 Uhr zwei braune Jungrinder im Wert von rund 1.600 Euro. Die Weide befindet sich an einem Feldweg, der über den Fluss "Alte Leine" führt. Eine Absuche des Gebietes führte nicht zum Auffinden der Tiere. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

07.05 / Lenkrad aus BMW entwendet

Soltau: In der Nacht zu Sonntag schlugen Unbekannte am Wiedinger Weg bei einem Pkw BMW zwei Seitenscheiben an der linken Fahrzeugseite ein, gelangten in das Fahrzeug und entwendeten das Multifunktionslenkrad. Das Fahrzeug war in einer offenstehenden Garage untergestellt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

08.05 / Strohhaufen in Brand gesetzt

Walsrode: In der Nacht zu Montag, zwischen 01.30 und 02.30 Uhr setzten Unbekannte am Helmser Kirchweg einen Strohhaufen von rund 50 Quadratmetern in Brand. Es handelte sich dabei um Ernte-Vorräte (Futterstroh). Durch das Feuer wurden ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Telefonmast und ein Baum beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

06.05 / Mann am Netto-Markt beraubt - Polizei sucht Zeugen

Soltau: Am Samstag, gegen 17.20 Uhr kam es an der rückwärtigen Seite der Netto-Filiale an der Lüneburger Straße, Zuwegung in Richtung Herzog-Magnus-Straße, zu einem Raub: Aus einer Gruppe von zwei bis drei Personen heraus pöbelte ein Unbekannter und schubste einen 45jährigen Mann zu Boden, tastete ihn ab und entwendete aus dessen Hosentasche Bargeld. Anschließend entfernte sich der Täter mit der Gruppe in Richtung E-Center. Täterbeschreibung: männlich, etwa 170 -175 cm groß, Glatze, trug schwarze Hose, schwarze Springerstiefel und eine olivgrüne Bomberjacke. Der Mann war augenscheinlich stark alkoholisiert. Die Gruppe muss eine Zeit lang rechts neben dem Haupteingang des Marktes gestanden haben. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen, zum Täter oder zur Gruppe geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell