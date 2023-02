Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Wohnmobil kippt auf Autobahn

A 61 Worms (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden die 34-, 35- und sechs Jahre alten Insassen eines Wohnmobils, das bei einem Verkehrsunfall am 19.02.2023 gegen 23:40 Uhr auf der A 61 bei Worms umkippte. Dabei kam der 34-jährige Fahrer des Wohnmobils, der die A 61 in Richtung Ludwigshafen befuhr, zunächst in Höhe der Pfeddersheimer Talbrücke nach rechts von der Fahrspur ab und touchierte im Baustellenbereich eine Warnbake. Daraufhin verriss er offenbar das Lenkrad, so dass sich das Wohnmobil erheblich aufschaukelte und letztendlich auf die rechte Fahrzeugseite kippte. Alle drei Insassen des Wohnmobils wurden mit Verdacht auf leichte Verletzungen vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Ludwigshafener Klinik verbracht. Für die Unfallaufnahme musste die A 61 für circa zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Worms unterstütze den Einsatz mit 23 Einsatzkräften. Der nachfolgende Verkehr wurde durch Unterstützungskräfte der Polizei Alzey ab Mörstadt in Richtung B 9 abgeleitet. Das Wohnmobil wurde durch eine Abschleppfirma aufgerichtet und abgeschleppt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell