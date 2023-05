Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Einfamilienhaus; Grauen: Radlader gestohlen; Walsrode: E-Scooter an Schule entwendet; Soltau: Gegenstände aus Auto gestohlen

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.05.2023 Nr. 1

09.05 / Einbruch in Einfamilienhaus

Schneverdingen: Unbekannte schlugen in der Zeit zwischen Samstag und Dienstag die Verglasung einer Kellertür an der Billungstraße ein, gelangten in das Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

08.05 / Radlader gestohlen

Grauen: In der Zeit zwischen Freitag, 10.00 Uhr und Montag, 16.00 Uhr entwendeten Unbekannte von einem Hof an der Straße Zur Brandheide einen Radlader der Marke "Atlas". Das Fahrzeug war hinter einer Scheune abgestellt. Der Wert wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

09.05 / E-Scooter an Schule entwendet

Walsrode: Unbekannte entwendeten am Dienstag, zwischen 07.50 Uhr und 11.15 Uhr vom Gelände der Schule an der Ostdeutschen Allee einen E-Scooter "MI 3 Lite" im Wert von rund 420 Euro. Der Scooter war an einem Fahrradständer angeschlossen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

09.05 / Gegenstände aus Auto gestohlen

Soltau: Aus einem Pkw Opel Zafira entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag diverse Gegenstände, darunter Lautsprecher, einen Rucksack und Schuhe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

