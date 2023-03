Polizei Bochum

POL-BO: Fahndungserfolg: Zwei Festnahmen nach Raub in Bochum

Bochum, Hattingen (ots)

Fahndungserfolg für die Bochumer Kripo: Nach dem Raub in einer Bankfiliale (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5470587) hat die Polizei zwei dringend tatverdächtige Personen festgenommen.

Der Raub hatte sich am 22. März in einer Bankfiliale an der Königsallee in Bochum abgespielt. Ein Täterpaar hatte eine 26-Jährige Bochumerin bedroht und Bargeld entwendet.

Intensive Ermittlungen führten nun zur Festnahme einer 33-jährigen Hattingerin und eines 35-Jährigen Witteners, die unter dringendem Tatverdacht stehen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehle gegen das Täterpaar, diese wurden richterlich verkündet.

Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell