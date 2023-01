POL-PPKO: Schaufensterscheibe beschädigt

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, 25.11.23 wurde der Polizei Koblenz der Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes gemeldet. Der Besitzer hatte das Fahrrad der Marke CONWAY am 21.01. in der Münzstraße in Koblenz angestellt und angekettet. Den Diebstahl stellte er am 24.01. fest. Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Nummer 0261-103 2510 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle - Oliver Jutz ...

