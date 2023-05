Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau/Schneverdingen, Fahrzeugführer unter Einfluss

PI Heidekreis (ots)

1.Soltau/Schneverdingen:

Bei der Kontrolle eines Fahrzeugführers am Freitagabend in der Straße Vor dem Weiherbusch in Soltau stellten die Beamten eine Beeinflussung von Alkohol und Drogen bei dem 33-Jährigen aus Bergen fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet. In Schneverdingen wurde am frühen Sonntagmorgen in der Oststraße ein 30-Jähriger kontrolliert, welcher seinen Pkw ebenfalls alkoholisiert führte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,68 Promille. Da der junge Mann über keine festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, wurde gegen ihn eine Sicherheitsleistung von 500 Euro erhoben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell