POL-MA: Mannheim - Unfall zwischen PKW und Straßenbahn mit einem Verletzten

Mannheim (ots)

Am Samstagabend wendete ein 19-Jähriger gegen 19.26 Uhr in der Kurpfalzstraße auf Höhe des Quadrats B 1 mit seiner Mercedes-Benz A-Klasse über die Gleise und übersah hierbei eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Beim folgenden Zusammenstoß zog sich der junge Mann leichte Verletzungen in Form von Prellungen zu. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es kam vor Ort zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

