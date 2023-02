POL-COE: Dülmen, Ulmenweg/Geldbörse aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots) - Durch das Aufhebeln einer Tür versuchten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (23.02.) in ein Büro am Fehrbelliner Platz zu gelangen. Dieser Versuch misslang. Die Unbekannten gelangten nicht ins Innere. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch 19 Uhr und Donnerstag 14.15 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel.:02594/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

