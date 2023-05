Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Einbrecher nutzen offenstehende Tür; Soltau: E-Scooter am Bahnhof gestohlen; Schneverdingen: Einbrecher scheitern an Terrassentür

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.05.2023 Nr. 1

12.05 / Einbrecher nutzen offenstehende Tür

Schwarmstedt: Am vergangenen Freitag, gegen 15.00 Uhr drangen Unbekannte über eine offenstehende Terrassentür in eine Wohnung am Ostdeutschen Weg ein und entwendeten Schmuck aus dem Schlafzimmer. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

16.05 / E-Scooter am Bahnhof gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten am Dienstag, in der Zeit zwischen 14.00 und 18.00 Uhr vom Fahrradständer am Bahnhof einen E-Scooter der Marke "Ninebot" im Wert von 450 Euro. Der Scooter war mit einem Schloss unfachmännisch gesichert. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

16.05 / Einbrecher scheitern an Terrassentür

Schneverdingen: Unbekannte versuchten in den vergangenen rund drei Wochen in ein Haus am Libellenweg einzudringen. Trotz des Versuchs, mit einem Stein die Verglasung der Terrassentür einzuschlagen sowie sie aufzuhebeln hielt die Tür stand. Die Einbrecher gelangten nicht in das Objekt. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

16.05 / Elektromaschinen aus Fahrzeug gestohlen

Hodenhagen: Nach Durchschneiden eines Maschendrahtzaunes gelangten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag auf ein Firmengelände an der Lindberghstraße, öffneten gewaltsam ein Firmenfahrtzeug und entwendeten diverse Elektromaschinen. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hodenhagen unter 05164/802550 in Verbindung zu setzen.

