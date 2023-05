POL-HK: Brandstifter unterwegs, Strohballen in Brand gesetzt, Scheibe eingeworfen, PKW zerkratzt, Tödlicher Sturz mit E-Bike

Polizeiinspektion Heidekreis

19.05 / Brandstifter unterwegs

Schneverdingen: Zwischen dem 18.05.2023 22.45 Uhr und dem 19.05.2023 00.30 Uhr kam es in der Straße Am Sportplatz in Wintermoor zu mehreren Bränden. Zunächst wurde ein Abfallbehälter entzündet, der vollständig niederbrannte. Anschließend entstand in einem hölzernen Bushaltehäuschen ein Feuer, welches durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden konnte. Gegen 00.30 Uhr wurde versucht, mittels Grillanzünder einen PKW in Brand zu setzen. Der entstehende Brand konnte durch den Besitzer rechtzeitig entdeckt und gelöscht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

18.05 / Strohballen in Brand gesetzt

Walsrode: Unbekannte Täter setzten am 18.05.2023 gegen 21.30 Uhr auf einem Feld an der Kreisstraße 146 zwischen Düshorn und Krelingen gelagerte Strohballen in Brand. Das Feuer griff auf anliegende Strohballen über, sodass zwei gesamte Lagerstätten beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

18.05 / Scheibe eingeworfen

Bomlitz: Am 18.05.2023 zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr warfen bislang unbekannte Täter mittels eines Steins das Glas einer Notausgangstür einer Schule in der Straße Am Hoop ein. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

18.05 / PKW zerkratzt

Munster: Zu einer Sachbeschädigung kam es am 18.05.2023 zwischen 20.00 Uhr und 23.35 Uhr in der Breloher Straße. Unbekannte Täter zerkratzten einen auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis abgestellten PKW. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Munster unter 05192/9600 zu melden.

18.05 / Tödlicher Sturz mit E-Bike

Bad Fallingbostel: Ein 46- jähriger Fahrradfahrer befuhr mit seinem E-Bike am 18.05.2023 zwischen 04.00 Uhr und 07.50 Uhr den Geh- und Radweg der Visselhöveder Straße aus Kroge kommend in Richtung Dorfmark. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links vom Geh- und Radweg ab, geriet in den Grünstreifen und stürzte in den betonierten Straßengraben. Dabei zog sich der Mann, der ohne Fahrradhelm unterwegs war, schwere Kopfverletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.

